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РПЛ и ФНЛ отреагировали на исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

РПЛ и ФНЛ отреагировали на исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовали совместное заявление после исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.

В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.

РПЛ входила в Ассоциацию европейских футбольных лиг с 2007 года, ФНЛ — с 2011 года.

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