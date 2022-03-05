РПЛ и ФНЛ отреагировали на исключение из Ассоциации европейских футбольных лиг

Российская Премьер-Лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовали совместное заявление после исключения из Ассоциации европейских футбольных лиг.

«Ассоциация европейских футбольных лиг проинформировала Российскую Премьер-Лигу и Футбольную национальную лигу об исключении из членов ассоциации, являющейся консультативным органом и площадкой для выработки позиций по различным вопросам развития футбола в Европе.



В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», — сказано в сообщении пресс-службы РПЛ в телеграм-канале.



РПЛ входила в Ассоциацию европейских футбольных лиг с 2007 года, ФНЛ — с 2011 года.