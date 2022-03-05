Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч с «Вероной»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включён в заявку команды на матч 28-го тура итальянской Серии А с «Вероной». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».

«Фиорентина» в 26 матчах чемпионата страны набрала 42 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Верона» с 40 очками в 27 матчах идёт на девятой позиции. Лидером соревнований является «Интер» (58).



30-летний Кокорин в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Кокорина оценивается порталом Transfermarkt в € 2 млн.



В последний раз на поле российский футболист выходил 10 января.