Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто, вероятно, покинет летом каталонский клуб на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, сине-гранатовые не собираются продлевать контракт с Роберто. Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барсы» недовольно уровнем игры испанца.
По этой причине футболист ищет варианты продолжения карьеры. Роберто хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге, и несколько команд из чемпионата Англии следят за защитником.
Ранее сообщалось, что Роберто заключил новый контракт с «Барселоной» до 2024 года. Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.
«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:
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