Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в феврале
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан болельщиками лучшим футболистом команды в феврале. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.
Клаудиньо победил в голосовании болельщиков, набрав 36,23% голосов. Второе место занял полузащитник Вендел (17,49%), третье — форвард Малком (11,23%).
Клаудиньо в четвёртый раз в нынешнем сезоне признаётся лучшим игроком «Зенита». Ранее он удостоился такого звания в сентябре, октябре и декабре.
На счету Клаудиньо в нынешнем сезоне девять голов и четыре результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Соглашение Клаудиньо с российским клубом истекает в 2026 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 16 млн.
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