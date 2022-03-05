Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в феврале

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан болельщиками лучшим футболистом команды в феврале. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.



Клаудиньо победил в голосовании болельщиков, набрав 36,23% голосов. Второе место занял полузащитник Вендел (17,49%), третье — форвард Малком (11,23%).



Клаудиньо в четвёртый раз в нынешнем сезоне признаётся лучшим игроком «Зенита». Ранее он удостоился такого звания в сентябре, октябре и декабре.



На счету Клаудиньо в нынешнем сезоне девять голов и четыре результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Соглашение Клаудиньо с российским клубом истекает в 2026 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 16 млн.

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