Ал. Мостовой: «Спартак» не слабее «Динамо». Но основная задача — Кубок России
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Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» и «Динамо» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Динамо» будет до конца бороться с «Зенитом», но в игровом плане не могу сказать, что против «Спартака» они фавориты. Красно-белые не слабее, они неплохо выглядели с ЦСКА, «Динамо» еле обыграло «Химки». Команду Ваноли прорвало против «Кубани».
Очень ровные команды. Поэтому нельзя сказать, что в этой игре есть фаворит. На сегодняшний день единственная задача для всех команд — чемпионство. Если в еврокубки никто не попадёт, то зачем напрягаться? Основная задача «Спартака» — бороться за трофей в Кубке России», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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