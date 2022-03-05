«Челси» разгромил «Бёрнли» со счётом 4:0 в матче чемпионата Англии

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» принимал «Челси». Гости одержали победу — 4:0.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте отличился защитник Рис Джеймс, ему ассистировал Трево Чалоба. Через пять минут преимущество «Челси» удвоил хавбек Кай Хаверц, голевой пас отдал Кристиан Пулишич.
Джеймс выводит «Челси» вперёд:
Хаверц удваивает преимущество синих:
На 55-й минуте Хаверц сделал дубль, результативная передача на счету Джеймса. На 69-й минуте забил Пулишич.
Хаверц забивает свой второй гол в матче:
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Майкл Оливер.
Лондонский «Челси» в 26 матчах набрал 53 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (21) — на 18-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66). В тройку лидеров чемпионата Англии также входит «Ливерпуль» (60).
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