«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Мане вывел мерсисайдцев вперёд

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм Юнайтед».
Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступает Кевин Френд.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».
«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 5-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
- 5 марта 2022
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