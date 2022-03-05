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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Мане вывел мерсисайдцев вперёд

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Мане вывел мерсисайдцев вперёд
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм Юнайтед».

Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий мерсисайдцев Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступает Кевин Френд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед».

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 60 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 5-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

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