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А. Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»

А. Березуцкий прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Игра была достаточно яркая, мы контролировали ход встречи и до удаления, и после. В первую очередь сказались усталость и непонятный график.

Я не понимаю такой организации. Уже давно просили перенести игру на 7-е число, но никто этого не сделал. До Сочи сейчас лететь 4 часа: мы прилетели ранним утром, тут невозможно успеть восстановиться — это просто опасно для здоровья. Рад, что ребята проявили характер, бились до самого конца», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, единственный гол в матче забил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

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