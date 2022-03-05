Сергей Иванов назвал убожеством российское судейство после матча ЦСКА — «Нижний Новгород»

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился эмоциями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород» (1:0).



«Команда ЦСКА обновилась к лучшему. Скукотищи, которая была в первом круге, сейчас нет. Играют веселее. Сегодня был очень трудный матч. Одна из главных причин — слишком плотный календарь. Сначала «Спартак», затем через несколько дней выезд в Сочи, а ещё через два — «Нижний». ЦСКА просил перенести игру, но навстречу не пошли. По этой причине и мучились с «Нижним».



Сегодня запомнился момент: боковой судья сначала показал, что мяч у ЦСКА, затем подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство — убожество», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.