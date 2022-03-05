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Сергей Иванов назвал убожеством российское судейство после матча ЦСКА — «Нижний Новгород»

Сергей Иванов назвал убожеством российское судейство после матча ЦСКА — «Нижний Новгород»
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Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился эмоциями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Нижний Новгород» (1:0).

«Команда ЦСКА обновилась к лучшему. Скукотищи, которая была в первом круге, сейчас нет. Играют веселее. Сегодня был очень трудный матч. Одна из главных причин — слишком плотный календарь. Сначала «Спартак», затем через несколько дней выезд в Сочи, а ещё через два — «Нижний». ЦСКА просил перенести игру, но навстречу не пошли. По этой причине и мучились с «Нижним».

Сегодня запомнился момент: боковой судья сначала показал, что мяч у ЦСКА, затем подумал и показал в другую сторону. Это наше российское судейство — убожество», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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