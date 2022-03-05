А. Березуцкий: все игроки с командой, готовы биться за неё. Надеюсь, так будет и дальше

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от матча 20-го тура Российской Премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (1:0).
«У Марио всё достаточно серьёзно: у него сильное сотрясение, он сломал нос.
Когда ты устал, когда не до конца свежие ноги, тяжело играть в атаку. Надо создавать моменты, а это сложнее. Нужно сыграть остро, креативнее, этого сегодня не хватало.
Вы видели сегодня Магнуссона? Видели. Я не руководство клуба. Все наши игроки с командой, готовы играть и за неё биться. Надеюсь, так будет и дальше.
Сейчас тяжело заниматься не только футболом, но и всем остальным. Не думаю, что каждый человек, будь то шахтёр или продавец, думает о своей работе столько, сколько неделю назад. Всё, что я думаю по поводу ситуации, я уже сказал, остальное — 15 лет можно получить», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 5 марта 2022
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