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А. Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА

А. Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, сегодня пропустили мяч на последней минуте матча и проиграли. Удаление Кечкеша? Думаю, в такой ситуации защитник должен действовать по-другому.

Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА — даже в меньшинстве у нас это получалось», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).

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