Тухель — о победе над «Бёрнли»: «Челси» сосредоточен на спорте. Горжусь игроками

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о победе в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0).



«Во втором тайме мы играли более свободно. Пришлось напомнить игрокам, что мы хотим видеть. Нужно было создавать больше проблем обороне соперника, искать свободные зоны. Мы могли добиться большего.



Первый гол очень помог, он придал уверенности. Когда «Бёрнли» находится в той ситуации, в которой они сейчас, они могут создать большие проблемы.



Наше выступление на «Уэмбли» в финале Кубка лиги показало, что мы сосредоточены на спорте. Сегодня тоже так было. Команда не отвлекалась и была готова к битве. Это показывает характер игроков, я очень горжусь ими», — цитирует Тухеля BBC.

Гол Джеймса, положивший начало разгрома «Бёрнли»:

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