Бийол прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Нижним Новгородом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Хорошие эмоции, хорошая игра. Команда счастлива, много побеждаем. Увидим на что мы способны в этом сезоне», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).

23-летний Бийол в 19 матчах чемпионата России забил гол и отдал одну результативную передачу. Контракт словенского футболиста с московским клубом истекает в 2023 году.