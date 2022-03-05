Бийол прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Нижним Новгородом»
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Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился эмоциями от победы над «Нижним Новгородом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Хорошие эмоции, хорошая игра. Команда счастлива, много побеждаем. Увидим на что мы способны в этом сезоне», — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).
23-летний Бийол в 19 матчах чемпионата России забил гол и отдал одну результативную передачу. Контракт словенского футболиста с московским клубом истекает в 2023 году.
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