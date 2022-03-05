«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» благодаря голу Мане

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 27-й минуте отличился нападающий Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступал Кевин Френд.
«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 5-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
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