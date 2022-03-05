Языджи прокомментировал победу ЦСКА над «Нижним Новгородом»
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Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи высказался после победного матча с «Нижним Новгородом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Турецкий футболист стал автором единственного гола в игре.
«Сегодня было очень сложно играть, но я настолько счастлив. Сегодня все всё отдали до последней капли, все играли, отдали всё своё сердце ради этой победы. Я рад за всех своих партнёров по команде. Мы все выложились, до последнего настаивали, и нам удалось забить», — рассказал Языджи в эфире телеканала «Матч Премьер».
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». Однако у команды Владимира Федотова остаётся матч в запасе.
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