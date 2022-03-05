Джеррард высказался о полузащитнике «Астон Виллы» Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал выступления полузащитника команды Филиппе Коутиньо после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (4:0). Бразильский футболист забил гол и отдал результативную передачу.
«Филиппе Коутиньо вернулся в свою форму времён «Ливерпуля». Когда Филиппе в настроении, он игрок мирового класса», — приводит слова Джеррарда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
29-летний Коутиньо арендован клубом из Бирмингема у «Барселоны» до конца сезона с правом выкупа. За английскую команду полузащитник сборной Бразилии провёл семь матчей в чемпионате страны, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.
«Астон Вилла» — «Саутгемптон». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 28-й тур:
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