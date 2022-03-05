«Жизни кошек важны». Баннер в адрес Зума пролетел над полем во время игры с «Ливерпулем»

Болельщики решили подколоть защитника «Вест Хэм Юнайтед» Курта Зума за инцидент с избиением кошки.



Как сообщает Daily Mail, во время матча 28-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (1:0) над полем пролетел самолёт с баннером – Cats Lives Matter («Жизни кошек важны»).

Кроме того, фанаты принесли на трибуны надувную кошку с надписью Kick me («Ударь меня»).

В подколах Зума со стороны болельщиков кроется отсылка к видео, на котором французский футболист издевается над своим котом. «Вест Хэм» за такое поведение оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи, а на родине на Курта даже подали в суд за жестокое обращение с животными.

Победный гол Мане в матче с «Вест Хэмом»:

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