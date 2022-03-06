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Языджи обнимал Березуцкого, Марио жёстко разбил нос. Лучшие фото победы ЦСКА над «Нижним»

Языджи обнимал Березуцкого, Марио жёстко разбил нос. Лучшие фото победы ЦСКА над «Нижним»
Василий Березуцкий и Юсуф Языджи
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5 марта в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Березуцкого. Автором единственного гола стал турецкий полузащитник Юсуф Языджи.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Не совсем доволен игрой команды. В последнем эпизоде мы сыграли хуже, чем 95 минут до этого. Примерно представляли, какая будет игра, как можно противостоять ЦСКА — даже в меньшинстве у нас это получалось», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Нижний Новгород» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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