Тухель осудил фанатов, скандировавших имя Абрамовича во время акции в поддержку Украины

Главный тренер «Челси» Томас Тухель осудил фанатов, скандировавших имя владельца клуба Романа Абрамовича во время акции в поддержку Украины перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0).



«Неподходящий момент, чтобы делать это. Если мы выражаем солидарность, значит, нужно делать это вместе.



Мы вместе встаём на колено. Или устраиваем минуту молчания, если, к сожалению, умирает важный человек для нашего или другого клуба. Это не тот момент, когда нужно транслировать другие послания. Необходимо выражать уважение.



Мы проявляем уважение как клуб, и нужно, чтобы наши болельщики посвятили эту минуту аплодисментам», — цитирует Тухеля Sky Sports.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:

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