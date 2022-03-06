«Ницца» на 88-й минуте вырвала победу у «ПСЖ» в матче Лиги 1
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Ницца» на 88-й минуте забила победный гол, автором которого стал Анди Делор.
Таким образом, «Ницца» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Франции до трёх игр – две победы и ничья. «ПСЖ», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.
«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 62 очка. «Ницца», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 49 очков.
В следующем туре Лиги 1 «Ницца» встретится с «Монпелье», а «ПСЖ» сыграет с «Бордо». Матчи пройдут 12 и 13 марта соответственно.
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