«Ницца» на 88-й минуте вырвала победу у «ПСЖ» в матче Лиги 1

Завершился матч 27-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Ницца» на 88-й минуте забила победный гол, автором которого стал Анди Делор.

Таким образом, «Ницца» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Франции до трёх игр – две победы и ничья. «ПСЖ», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 62 очка. «Ницца», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 49 очков.

В следующем туре Лиги 1 «Ницца» встретится с «Монпелье», а «ПСЖ» сыграет с «Бордо». Матчи пройдут 12 и 13 марта соответственно.