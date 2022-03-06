Молодой игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о Криштиану Роналду

19-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри рассказал про Криштиану Роналду.
«Я общаюсь с человеком, который работал больше всех в мире футбола. Это Криштиану Роналду. Я могу только учиться у него, и я постоянно это делаю. Всегда смотрю, что он делает. Смотрю, что он пьёт. Делаю как он.
Когда видишь его ежедневно, то понимаешь, что для него есть только одно – работа. Он делает то, что полезно для его тела. Однажды в Манчестере было солнечно, и Роналду загорал без футболки. Я спросил: «Зачем ты это делаешь?» Он ответил: «Потому что это полезно, это даёт витамины». С того дня я всё время загораю.
Также я смотрю в его тарелку во время еды, стараюсь, чтобы у меня на тарелке было то же самое», — цитирует Межбри издание Onze Mondial.
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В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в 30 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей, а также отдав 3 голевые передачи.
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