Сергей Иванов: чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал санкции в отношении российского спорта.

«Для того, чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан. В краткосрочной перспективе я в это не верю.

У нас сейчас освободились огромные деньги: во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы не платят деньги отвалившимся игрокам, остаются большие деньги, которые можно и нужно использовать для подготовки российской молодежи. И нужно вкладывать бюджетные деньги в любительский спорт, а не профессиональный», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее многие международные спортивные организации не допустили российские команды и спортсменов к участию в своих турнирах.