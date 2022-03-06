Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Иванов: чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан

Сергей Иванов: чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан
Комментарии

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал санкции в отношении российского спорта.

«Для того, чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан. В краткосрочной перспективе я в это не верю.
У нас сейчас освободились огромные деньги: во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы не платят деньги отвалившимся игрокам, остаются большие деньги, которые можно и нужно использовать для подготовки российской молодежи. И нужно вкладывать бюджетные деньги в любительский спорт, а не профессиональный», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее многие международные спортивные организации не допустили российские команды и спортсменов к участию в своих турнирах.

Новость по теме
Сергей Иванов назвал убожеством российское судейство после матча ЦСКА — «Нижний Новгород»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022