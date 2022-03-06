Сергей Иванов: чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал санкции в отношении российского спорта.
«Для того, чтобы у российского спорта были перспективы, с него должны снять бан. В краткосрочной перспективе я в это не верю.
У нас сейчас освободились огромные деньги: во многих видах спорта либо разорваны контракты, либо владельцы не платят деньги отвалившимся игрокам, остаются большие деньги, которые можно и нужно использовать для подготовки российской молодежи. И нужно вкладывать бюджетные деньги в любительский спорт, а не профессиональный», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее многие международные спортивные организации не допустили российские команды и спортсменов к участию в своих турнирах.
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