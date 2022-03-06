Яркий матч Овечкина в НХЛ и включение Нурмагомедова в Зал славы UFC. Главное к утру
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36-летний Александр Овечкин показал высокую результативность в матче с «Сиэтлом», Хабиб Нурмагомедов признан одним из лучших бойцов в истории, Колби Ковингтон оказался сильнее Хорхе Масвидаля в UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол и ассистентский дубль Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Сиэтлом».
- Хабиб Нурмагомедов включён в Зал славы UFC.
- Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272
- Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до двух шайб
- ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над «Локомотивом» и ведёт в серии плей-офф Кубка Гагарина со счётом 3-0.
- «Ницца» на 88-й минуте вырвала победу у «ПСЖ» в матче Лиги 1.
- Умар Нурмагомедов в первом раунде победил Брайана Келлехера на UFC 272.
- Гол Языджи на 90+6-й минуте принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом».
- Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время акции в поддержку Украины.
- Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракты с «Авангардом».
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