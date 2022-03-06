Яркий матч Овечкина в НХЛ и включение Нурмагомедова в Зал славы UFC. Главное к утру

36-летний Александр Овечкин показал высокую результативность в матче с «Сиэтлом», Хабиб Нурмагомедов признан одним из лучших бойцов в истории, Колби Ковингтон оказался сильнее Хорхе Масвидаля в UFC. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».