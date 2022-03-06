Гвардиола: «Манчестер Сити» нужен новый нападающий

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команда нуждается в подписании нового нападающего.

«Я думаю, что нашему клубу точно нужен новый нападающий.

Я не согласен с общественностью. Вы говорите, что мы фантастически хорошо играем без нападающего, ведь мы выигрываем. Но зато когда мы не побеждаем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен: «Как эти ребята играют без нападающего?»

В Премьер-лиге нужно играть с нападающим», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее СМИ связывали «Манчестер Сити» с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» благодаря голу Фодена

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.