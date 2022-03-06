22 человека пострадали в массовой драке во время матча чемпионата Мексики

Во время матча 9-го тура чемпионата Мексики «Керетаро» — «Атлас» на трибунах произошла массовая драка, сообщает Associated Press.
Встреча, проходившая на стадионе «Коррехидора» в Керетаро, была прервана на 62-й минуте из-за массового столкновения болельщиков. Сотрудники службы безопасности стадиона открыли дополнительные выходы, чтобы зрители, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны. Участники драки использовали стулья и металлические прутья во время столкновение.
«Пока нет сообщений и смертельных случаях. 22 человека пострадали, девять из них были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Состояние остальных участников столкновения оценивается как стабильное. Отмечаем, что все пострадавшие — мужчины», — отметили в полиции штата Керетаро.
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