Источник: в результате драки во время матча чемпионата Мексики погибло 17 человек
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В результате массового столкновения болельщиков во время матча 9-го тура чемпионата Мексики сезона 2022 года «Керетаро» — «Атлас» погибло 17 человек, сообщает журналист Давид Медрано Феликс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Коррехидора» в Керетаро, была прервана на 62-й минуте из-за массового столкновения болельщиков. Ранее в полиции штата Керетаро сообщили о 22 пострадавших и двух госпитализированных в критическом состоянии. На данный момент лига совместно с правоохранительными органами ведёт тщательное расследование произошедшего.
Матч чемпионата Мексики «Керетаро» — «Атлас» не был возобновлён из соображений безопасности. Встреча будет перенесена на новую дату.
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