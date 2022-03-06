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«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Динамо» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Динамо» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 марта, состоится матч «Динамо» — «Спартак». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Алексей Матюнин.

«Динамо» набрало 39 очков в 19 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).

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