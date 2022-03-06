«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.



«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 4-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

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