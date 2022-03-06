«Эльче» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
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Сегодня, 6 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступит Франсиско Саэс Виталь.
«Барселона» в 25 матчах набрала 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (29) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».
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