«Эльче» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступит Франсиско Саэс Виталь.



«Барселона» в 25 матчах набрала 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (29) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».