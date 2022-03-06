Де Брёйне: я бы выбрал победу в АПЛ, а не в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что предпочёл бы победить в английской Премьер-лиге, нежели в Лиге чемпионов.

«Если бы мне пришлось выбирать между победой в Лиге чемпионов и в АПЛ, я бы выбрал Премьер-лигу. Победа в чемпионате показывает стабильность, постоянство, ведь игроки должны показывать уровень на протяжении всего сезона. В Лиге чемпионов нужно играть качественно, но иногда это больше похоже на лотерею по сравнению с внутренним чемпионатом.

Есть легенды футбола, которые не выиграли Лигу чемпионов. В конце своей карьеры я не буду оглядываться на то, чего не добился. Я знаю, что все хотят выиграть как можно больше трофеев, но очередной трофей не определяет того, чего ты добился в своей карьере.

Когда ты спортсмен, то испытываешь боль при каждом проигрыше. Но иногда полезно переживать моменты, причиняющие боль. В жизни не может всё всегда быть хорошо. Это так не работает», — приводит слова Де Брёйне Daily Mail.