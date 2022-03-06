Гбамен: ЦСКА играл с горящими глазами и страстью в матче с «Нижним Новгородом»

Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу армейской команды в матче 20-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Побеждать всегда приятно. Любая победа – это победа. Но мы показали, что играли с горящими глазами и страстью. Особенно против команды, которая играет с глубокой обороной и сидит у своих ворот, защищается практически всей командой. Поэтому гол был следствием происходящего. Мы нагнетали, оказывали давление, сражались до последнего.

Домашний стадион ЦСКА? Это великолепный стадион, было очень приятно здесь играть. Поле тоже было очень хорошим. Мы видели наших болельщиков и чувствовали их поддержку. За это им большое спасибо. Я надеюсь, что в ближайшее время они смогу т полностью заполнить стадион. Тогда атмосфера будет совершенно другой. Мы благодарим болельщиков, которые сегодня пришли поддержать нас.

Было очень холодно, но это не стало проблемой, потому что когда ты много бегаешь и напряженно работаешь, то холод не является каким-то сложным моментом», — сказал Гбамен на клубном Rutube-канале ЦСКА.