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В ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Марио Фернандеса

В ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Марио Фернандеса
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Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о степени тяжести травмы флангового защитника Марио Фернандеса. Он получил повреждение в игре с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Марио Фернандес вчера прошёл дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые обусловили бы длительное лечение.

В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», — сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Напомним, московский ЦСКА набрал 36 очков в 20 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (41).

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