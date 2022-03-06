В ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Марио Фернандеса

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о степени тяжести травмы флангового защитника Марио Фернандеса. Он получил повреждение в игре с «Нижним Новгородом» (1:0).
«Марио Фернандес вчера прошёл дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые обусловили бы длительное лечение.
В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», — сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.
Напомним, московский ЦСКА набрал 36 очков в 20 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (41).
- 6 марта 2022
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
08:51
-
04:51
-
04:46
-
03:10
-
02:56
-
02:09
-
01:49