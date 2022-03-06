В ЦСКА рассказали о степени тяжести травмы Марио Фернандеса

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о степени тяжести травмы флангового защитника Марио Фернандеса. Он получил повреждение в игре с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Марио Фернандес вчера прошёл дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые обусловили бы длительное лечение.



В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», — сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

Напомним, московский ЦСКА набрал 36 очков в 20 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (41).