«Локомотив» — «Химки»: стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 6 марта, состоится матч «Локомотив» — «Химки». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Баринов, Рыбус, Марадишвили, Бабкин, Керк, Жемалетдинов, Кухта, Изидор.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Виана, Кухарчук, Боженов, Главчич, Волков, Глушаков, Жирков, Камышов, Зе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервный рефери — Алексей Сухой.



Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).