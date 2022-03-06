«Шальке» расторг контракт с главным тренером Граммозисом
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«Шальке» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Димитриосом Граммозисом. Вместе с наставником немецкий клуб покинули его ассистент Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.
«Мы подошли к той части сезона, когда нужно принимать важные решения. Мы больше не уверены, что наша цель, а именно выход в Бундеслигу, всё ещё выполнима в нынешнем сезоне. Поэтому считаем, что команде нужен новый импульс в финале сезона», — отметил спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер.
Напомним, контракт Граммозиса с «Шальке» был рассчитан до лета 2022 года.
«Шальке» в 25 матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Дармштадт» (47).
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