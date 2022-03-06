Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шальке» расторг контракт с главным тренером Граммозисом

«Шальке» расторг контракт с главным тренером Граммозисом
Комментарии

«Шальке» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Димитриосом Граммозисом. Вместе с наставником немецкий клуб покинули его ассистент Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.

«Мы подошли к той части сезона, когда нужно принимать важные решения. Мы больше не уверены, что наша цель, а именно выход в Бундеслигу, всё ещё выполнима в нынешнем сезоне. Поэтому считаем, что команде нужен новый импульс в финале сезона», — отметил спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер.

Напомним, контракт Граммозиса с «Шальке» был рассчитан до лета 2022 года.

«Шальке» в 25 матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Дармштадт» (47).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022