«Шальке» расторг контракт с главным тренером Граммозисом

«Шальке» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Димитриосом Граммозисом. Вместе с наставником немецкий клуб покинули его ассистент Свен Пипенброк и тренер вратарей Уилл Курт.

«Мы подошли к той части сезона, когда нужно принимать важные решения. Мы больше не уверены, что наша цель, а именно выход в Бундеслигу, всё ещё выполнима в нынешнем сезоне. Поэтому считаем, что команде нужен новый импульс в финале сезона», — отметил спортивный директор «Шальке» Рувен Шредер.

Напомним, контракт Граммозиса с «Шальке» был рассчитан до лета 2022 года.



«Шальке» в 25 матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Дармштадт» (47).