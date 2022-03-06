Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом».
«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».
Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Санкции были введены в связи со специальной военной операцией РФ на территории Украины. Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство.
- 6 марта 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57