Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом».

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».



Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Санкции были введены в связи со специальной военной операцией РФ на территории Украины. Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство.