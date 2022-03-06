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Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»

Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о переговорах с «Ростовом».

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего стал главным тренером национальной команды России. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Спартак», «Мальорка» и армавирское «Торпедо».

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Санкции были введены в связи со специальной военной операцией РФ на территории Украины. Таким образом, сборная России не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, пропустит мировое первенство.

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