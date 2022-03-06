Рангник: тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, но есть и другие

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о поиске нового наставника для английского клуба. Ранее сообщалось, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» может стать наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.
«Пока мы не говорили об этом. Что касается тен Хага, я не знаю его как человека, но я видел, какого прогресса добился «Аякс» под его руководством. Я знаю о работе, которую он проделал, когда был в «Баварии». Очевидно, тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, но есть и другие. До сих пор мы с руководством клуба не обсуждали нового тренера, поэтому о тен Хаге мы тоже не говорили», — приводит слова Рангника Sky Sports.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
- 6 марта 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57