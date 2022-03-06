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Рангник: тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, но есть и другие

Рангник: тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, но есть и другие
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о поиске нового наставника для английского клуба. Ранее сообщалось, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» может стать наставник «Аякса» Эрик тен Хаг.

«Пока мы не говорили об этом. Что касается тен Хага, я не знаю его как человека, но я видел, какого прогресса добился «Аякс» под его руководством. Я знаю о работе, которую он проделал, когда был в «Баварии». Очевидно, тен Хаг — один из лучших тренеров Европы, но есть и другие. До сих пор мы с руководством клуба не обсуждали нового тренера, поэтому о тен Хаге мы тоже не говорили», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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