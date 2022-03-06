Антон Миранчук: скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что скоро вернётся в общую группу железнодорожников.

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу. Как брат? Нормально. Несмотря на поражение, команда выглядела достойно. Я рад за него!», — приводит слова Миранчука «Спорт-эксрпесс».

Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 5 матчей и отметился 1 результативной передачей.