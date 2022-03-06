Антон Миранчук: скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что скоро вернётся в общую группу железнодорожников.
«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу. Как брат? Нормально. Несмотря на поражение, команда выглядела достойно. Я рад за него!», — приводит слова Миранчука «Спорт-эксрпесс».
Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию от травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 5 матчей и отметился 1 результативной передачей.
- 6 марта 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57