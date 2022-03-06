Булыкин – о дерби «Динамо» — «Спартак»: осторожную игру мы не увидим. Жду яркий футбол

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак». Московское дерби состоится сегодня, 6 марта. Начало матча – в 19:00 мск.

«Мы увидим как всегда красивое дерби, которое и у футболистов, и у болельщиков, и в прессе с давних времён вызывает ажиотаж. Когда я сам ещё играл в «Динамо», опытные футболисты всегда подчёркивали значимость именно этого дерби. Все выходили на игру с горящими глазами! Учитывая, какое место сейчас занимает «Динамо», нас ждёт интересный и зрелищный матч в плане игры и голов.

То, что «Динамо» после возобновления чемпионата продолжает показывать хороший футбол, радует многих. Здорово, что появляются молодые футболисты, которым доверяют место в основном составе.

Благодаря этому получается такой хороший симбиоз опыта и молодости. Самое главное – это уверенность в своих силах, которая есть у команды. Думаю, у бело-голубых может получиться ударная концовка сезона.

Как сложится матч? На мой взгляд, осторожную игру мы не увидим. Команды хотят выигрывать, забивать, поэтому не будут сидеть в обороне. Ожидаю яркий, хороший футбол с голами. Я даже рискну предположить, что «Динамо» выиграет – 2:1», — приводит слова Булыкина официальный сайт «Динамо».