Петрушин: футбол «Динамо» нравится фанатам и игрокам. Про «Спартак» нельзя этого сказать

Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком». Московское дерби состоится сегодня, 6 марта. Начало матча – в 19:00 мск.

«В предстоящем дерби отдаю предпочтение динамовцам – 65 на 35. Бело-голубые уверенно смотрятся после рестарта чемпионата, здорово выглядели в недавнем матче Кубка. Притом, что уровень сопротивления у «Динамо» и «Спартака» был разный. Красно-белым достался чуть более лёгкий соперник.

«Динамо» — команда молодая, бегущая, показывает привлекательный комбинационный футбол. Бело-голубые провели первую часть сезона очень прилично и заслуженно находятся на втором месте. При игре, что мы сейчас наблюдаем, должны оказаться в первой тройке. Такой футбол нравится и болельщикам, и самим ребятам. Про «Спартак» нельзя этого сказать. Красно-белые находятся на стадии строительства после прихода итальянского тренера Паоло Ваноли.

Если говорить про тактику, то динамовцы играют по одной и той же схеме, не изменяя своим принципам. Это даёт хороший результат. Зачем экспериментировать?

Пожелаю динамовцам до последнего навязать борьбу за титул «Зениту». Правда, сейчас некоторое преимущество исчезло – «Зенит» вылетел из еврокубков. Они оказались в привычном графике игр. Раньше, в мою бытность футболистом, если мы играли весной в еврокубках, приходилось форсировать подготовку, и эти команды выглядели заметно свежее остальных. Сейчас чемпионат начинается рано, все клубы находятся в примерно равных условиях. У «Зенита» более опытная команда, звёзды остались на месте. За «Динамо» же говорят молодость, азарт и желание проявить себя», — приводит слова Петрушина официальный сайт «Динамо».