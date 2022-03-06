Колыванов — о «Спартаке»: проигрывать два дерби подряд никто не хочет

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком». Московское дерби состоится сегодня, 6 марта. Начало матча – в 19:00 мск.

«Динамо» крупно выиграло два предыдущих матча, поэтому подходит к дерби с хорошим настроением. В свою очередь «Спартак» хоть и разгромил «Кубань» в Кубке России, но уступил ЦСКА в первом после возобновления РПЛ туре. Кроме того, сейчас «Динамо» – единственная команда, которая составляет реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Понятное дело, что у «Зенита» состав всё-таки чуть лучше, а у «Динамо» много молодёжи, которая растёт и за последние два года очень сильно прибавила.

В этом сезоне бело-голубые достаточно уверенно играют в чемпионате, одни из лучших по игре, по моментам, которые они создают. У «Динамо» есть прекрасный шанс продолжить бороться за чемпионство. Но и «Спартак» приедет биться после неудачного матча с ЦСКА — проигрывать второе подряд дерби там никто не хочет. Так что игра будет сложной для обеих команд. Уверен, что получится суперинтересное дерби! Исключительный матч, когда все хотят победить. Мотивация у обеих команд будет запредельная.

Сила «Динамо» – в молодёжи, которая ни на кого не смотрит, двигается в нужном направлении, где каждый знает, что должен делать на своём участке поля. Я вижу, что команда верит в то, что она делает на футбольном поле, отсюда и азарт в глазах, и скорости, и общий подъём», — приводит слова Колыванова официальный сайт «Динамо».