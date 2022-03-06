Гвардиола: было бы легко заключить контракт с «Манчестер Сити» ещё на три или четыре года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное продление контракта с клубом.
«В современном футбольном мире шесть сезонов в одном клубе — это действительно много. Я не собираюсь оставаться просто так. Я должен посмотреть, сможем ли мы и дальше достигать успеха вместе, все ли вовлечены в процесс. Это самое важное. Я должен чувствовать это.Поэтому я дважды продлевал контракт. Когда я только возглавил «Манчестер Сити», я не ожидал подобного.
Мне очень нравится в клубе, я не собираюсь куда-то переезжать. Но я должен чувствовать, что всем, особенно игрокам, по-прежнему комфортно работать со мной. Я должен знать, что мы всё ещё можем побеждать и бороться за трофеи. Мне было бы легко заключить контракт ещё на три или четыре года и посмотреть, что произойдёт, но это не главное. посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
- 6 марта 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57