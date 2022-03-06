Гвардиола: было бы легко заключить контракт с «Манчестер Сити» ещё на три или четыре года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное продление контракта с клубом.



«В современном футбольном мире шесть сезонов в одном клубе — это действительно много. Я не собираюсь оставаться просто так. Я должен посмотреть, сможем ли мы и дальше достигать успеха вместе, все ли вовлечены в процесс. Это самое важное. Я должен чувствовать это.Поэтому я дважды продлевал контракт. Когда я только возглавил «Манчестер Сити», я не ожидал подобного.



Мне очень нравится в клубе, я не собираюсь куда-то переезжать. Но я должен чувствовать, что всем, особенно игрокам, по-прежнему комфортно работать со мной. Я должен знать, что мы всё ещё можем побеждать и бороться за трофеи. Мне было бы легко заключить контракт ещё на три или четыре года и посмотреть, что произойдёт, но это не главное. посмотрим, что будет в конце сезона», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».