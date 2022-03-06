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В «Химках» не согласились с удалением Бруно в матче с «Локо». Клуб хочет подать в ЭСК

В «Химках» не согласились с удалением Бруно в матче с «Локо». Клуб хочет подать в ЭСК
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о намерении подмосковного клуба обратиться в ЭСК по поводу эпизода с удалением защитника Бруно Вианы в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Мы никогда не комментируем судейство, но удаление Бруно, который сыграл в мяч и получил локтем — чистая отмашка. Удивлён и обескуражен подобным решением. Будем рассматривать со всех сторон, но, по моему мнению, там удаления не было. Если убедимся, что удаления не было, то обратимся в ЭСК.

Надо начинать отстаивать свои права. С учётом того, что клуб находится в достаточно тяжёлом состоянии, если ещё будет спорное решение… Надо смотреть, чтобы коллеги более добросовестно подходили к своим обязанностям», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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