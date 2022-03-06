Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Лугано»
Поделиться
Российский нападающий Фёдор Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч 25-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано».
«Базель»: Линднер, Каттербах, Джига, Ланг, Бюргер, Джака, Касами, Штокер, Миллар, Ндой, Чалов.
Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. Российский нападающий принял участие в 5 матчах чемпионата Швейцарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Матч 25-го тура чемпионата Швейцарии «Лугано» — «Базель» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Корнаредо» в Лугано. Начало встречи — в 16:15 мск. «Базель» набрал 41 очко в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» (39) — на 4-м месте.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
16:52
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:27
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:26
-
15:17
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
14:57
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:33
-
14:28
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
Партнерский контент