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Юран: критическая ситуация для «Химок» в таблице РПЛ? Не переживайте, вопрос будет решён

Юран: критическая ситуация для «Химок» в таблице РПЛ? Не переживайте, вопрос будет решён
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру подмосковной команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3).

«Не пугает ли количество брака? Всегда заостряю внимание, что надо минимизировать технический брак. Но это начало чемпионата, в Турции были идеальные поля, волей-неволей будет брак. Но лучше у штрафной соперника, чем у нашей.

Не кажется ли, что ситуация в таблице критическая? Не переживайте, этот вопрос будет решён», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Московский «Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) – на последнем, 16-м месте.

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