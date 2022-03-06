Юран: критическая ситуация для «Химок» в таблице РПЛ? Не переживайте, вопрос будет решён

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру подмосковной команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3).



«Не пугает ли количество брака? Всегда заостряю внимание, что надо минимизировать технический брак. Но это начало чемпионата, в Турции были идеальные поля, волей-неволей будет брак. Но лучше у штрафной соперника, чем у нашей.



Не кажется ли, что ситуация в таблице критическая? Не переживайте, этот вопрос будет решён», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Московский «Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) – на последнем, 16-м месте.