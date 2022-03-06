Пашинин прокомментировал победу «Локомотива» в домашнем матче с «Химками»

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду после неудачной кубковой игры. И ребят за характер, так как игра складывалась непросто. Считаю, что заслуженно победили, ответили на пропущенный гол. Огромное спасибо ребятам за то, что проявили волевые способности.



Возможная дисквалификация Кухты? Это не касается сегодняшней игры», — передаёт слова Пашинина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Московский «Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) – на последнем, 16-м месте.