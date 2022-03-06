Кингз Кангва: я остаюсь в тульском «Арсенале»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва дал понять, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.

«Я остаюсь в тульском «Арсенале», — сказал Кангва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.