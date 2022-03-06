Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кингз Кангва: я остаюсь в тульском «Арсенале»

Кингз Кангва: я остаюсь в тульском «Арсенале»
Комментарии

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва дал понять, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.

«Я остаюсь в тульском «Арсенале», — сказал Кангва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022