Кингз Кангва: я остаюсь в тульском «Арсенале»
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Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва дал понять, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.
«Я остаюсь в тульском «Арсенале», — сказал Кангва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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