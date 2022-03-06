Деспотович: могу ли повторить, что я лучший? Да, я всегда лучший

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал ничью в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

«У нас было большое напряжение, давно не выигрывали. Сегодня могли взять три очка с «Крыльями», всё было в наших ногах. Чувствуется давление на команду. Думаю, это очко поможет нам в дальнейшем. Играли все матчи на выезде — это может быть одной из причин, такой график. Много пропускаем — видно, что команда находится в напряжении.



Доволен ли собой? Могу ещё лучше. В следующей игре буду на своём уровне. У меня была «корона», была такая ситуация, что долго не тренировался на первом сборе с «Рубином». Могу ли повторить, что я лучший, как говорил летом? Да. Я всегда лучший», — сказал Деспотович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга» и «Рубина».