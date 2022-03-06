Пашинин: дадим Мампасси время на адаптацию в «Локомотиве». Думаю, всё будет в порядке
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Тренер «Локомотива» Олег Пашинин после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2) поделился мнением об адаптации защитника Марка Мампасси.
«Что касается матча с ЦСКА, то на тренировках определённые вещи прорабатываются, указывается на допущенные ошибки. Понятно, что, пропуская в каждой игре по два, а то и более того, тяжело рассчитывать на какой-то серьёзный результат. Над этим идёт работа.
Мампасси? Дадим какое-то время на адаптацию, одно дело — играть в товарищеских матчах, другое — кубковые игры и матчи чемпионата. На мой взгляд, он с этим справляется, достаточно молодой игрок. Марк отлично работает на тренировках, думаю, всё будет в порядке», — передаёт слова Пашинина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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