«Динамо» — «Спартак»: Смолов, Сазонов, Николсон и Бакаев в стартовых составах команд

Сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Динамо» и «Спартак». «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию матча.



Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Грулёв, Захарян, Смолов.



«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Бакаев, Николсон.



Обслужит матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо» в 19 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Спартак» (23) — 9-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).