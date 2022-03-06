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«Барселона» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Примеры

«Барселона» и «Эльче» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Эльче» и «Барселоны» на матч 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эльче» — «Барселона».

«Эльче»: Бадия, Мохика, Гонсалес, Роко, Барраган, Чавес, Гутьеррес, Маскарель, Тете, Милья, Бое.

Запасные: Андреу, Касилья, Верду, Оласа, Хосан, Марконе, Пасторе, Пьятти, Перес, Каррильо, Понсе.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвес, Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Гави, Обамеянг, Дембеле.

Запасные: Царевич, Нето, Дест, Гарсия, Лангле, Мингеса, Гонсалес, Пуч, Депай, Торрес, Траоре, Л. де Йонг.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогать ему будут ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступит Франсиско Саэс Виталь.

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